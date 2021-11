Môžu batérie z Tesly napájať elektrickú sieť?

Austrálski výskumníci budú skúmať, ako môžu batérie automobilov Tesla napájať elektrickú sieť.

Austrálska univerzita v Queenslande (UQ) v stredu uviedla, že bude zamestnávať majiteľov automobilov Tesla po celom svete, aby analyzovali, či by voľná kapacita batérií vozidiel mohla v budúcnosti podporovať energetickú sieť a dokonca napájať domácnosti. Univerzita spolupracuje s analytickou platformou Teslascope na výskumnom projekte, ktorý bude podľa jej slov prvým pokusom na svete, ktorý preverí, ako majitelia elektrických vozidiel (EV) v súčasnosti jazdia a nabíjajú svoje vozidlá. Do prvej fázy štúdie sa môžu prihlásiť majitelia vozidiel Tesla v Austrálii, Spojených štátoch, Kanade, Nórsku, Švédsku, Nemecku a Veľkej Británii. Neskôr by sa program mohol rozšíriť o ďalšie spoločnosti vyrábajúce elektrické vozidlá.

S rastúcim počtom elektrických vozidiel na celom svete sa vedci snažia zistiť, ako môžu batérie okrem pomoci pri znižovaní emisií v doprave poskytovať aj ďalšie čistejšie energetické služby. Výskumníci z UQ uviedli, že väčšina elektrických vozidiel jazdí len na jednej osmine svojho denného dojazdu 400 km, čo poskytuje možnosti na uskladnenie energie a export energie do siete pomocou nabíjačiek V2G (vehicle-to-grid). „(Štúdia) pomôže nielen informovať o politike v oblasti elektrických vozidiel na medzinárodnej úrovni, ale čo je dôležité, posúdi aj možnosti využitia elektrických vozidiel ako batérií na kolesách,“ uviedol pre agentúru Reuters Jake Whitehead, výskumný pracovník UQ. Technológia V2G je spojenie medzi EV a sieťou, prostredníctvom ktorého môže prúdiť energia zo siete do vozidla a naopak.

To potenciálne umožňuje majiteľom automobilov predávať energiu do siete, zatiaľ čo energetické spoločnosti by mohli využívať elektromobily ako záložný zdroj v obdobiach špičkového dopytu. Štúdia, ktorej cieľom je spočiatku získať 500 majiteľov vozidiel Tesla, bude zhromažďovať údaje o spotrebe prostredníctvom softvérového rozhrania vozidla a na oplátku bude používateľom ponúknuté bezplatné prémiové predplatné služby Teslascope na jeden rok. Austrália minulý týždeň prisľúbila 178 miliónov austrálskych dolárov (132 miliónov USD) na zintenzívnenie zavádzania nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ale nestanovila ciele na postupné vyradenie benzínových vozidiel.

