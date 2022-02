Motorola si patentovala nový dizajn skladacieho smartfónu

Skladacie smartfóny zažívajú "boom" a spoločnosti sa snažia v tomto smere prichádzať s novými nápadmi.

V súčasnosti sa predávajú skladacie smartfóny, ktorých displej sa zaklapnutím skryje a tým pádom je chránený pred poškodením. Výrobca smartfónov Motorola teraz prišiel s novým nápadom. Namiesto toho, aby bol displej umiestnený na vnútornej strane zariadenia, tak spoločnosť prišla s nápadom, aby bol displej súčasťou vonkajšej strany smartfónu. Zatvorením zariadenia teda získate "dva" displeje. Zároveň ak si všimnete náčrt patentu, tak jedna strana polovice zariadenia nie sú úplne identické, nakoľko modul fotoaparátu si vyžaduje svoj priestor.

Zaujímavý je aj pánt, ktorý by mal minimalizovať "pokrčenie" displeja, čo by malo umožniť vyrovnať displej do takmer dokonalej roviny. Bohužiaľ, zatiaľ ide len o patent a nie je vôbec známe, či sa táto technológia dostane na svetlo sveta v podobe smartfónu. Okrem nového mechanizmu, si bude nové zariadenie vyžadovať aj veľa ďalších úprav. Jednou z týchto úprav je aj displej samotný, ktorý vzhľadom na jeho umiestnenie bude potrebovať nový spôsob ochrany. To je asi jednou z najväčších výziev pre spoločnosť Motorola. Prípadným predstavením takého zariadenia, by išlo o veľmi netradičné zariadenie na trhu.

Zdroj: GSMArena,