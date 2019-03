Motorola RAZR so skladacím displejom bude zrejme realitou

Kedysi veľmi populárne véčko od Motoroly pôjde zrejme do výroby ešte tento rok. Jeho príchod a špecifikácie odhalil zdroj blízky XDA Developers.

O možnom príchode skladacieho telefónu s podobnou koncepciou, akú používal populárny skladací telefón RAZR V3 sme informovali v nedávnom v článku. Patent Motoroly vtedy odhalil praktické využitie skladacieho OLED displeja v kompaktnom tele a táto koncepcia zožala pozitívne ohlasy v diskusiách po celom svete.

Server XDA Developers prišiel nedávno s informáciou od utajeného zdroja, ktorý odhalil podrobné špecifikácie. Novinka má kódové meno „Voyager", finálny produkt však bude niesť označenie Razr, ktorého logo bolo taktiež prezradené z marketingových materiálov. Pozadie okolo loga však redaktori prekryli čiernou farbou, aby prípadnými detailami neprezradili identitu svojho zdroja.

Z hardvérových parametrov je známy vnútorný skladací OLED displej s uhlopriečkou 6,2" a rozlíšením 876 x 2142 bodov. Vonkajší, sekundárny displej, bude menší so zatiaľ neurčenou uhlopriečkou a rozlíšením 800 x 600 bodov. Nový Razr bude poháňať čipset Qualcomm Snapdragon 710 s grafickým procesorom Adreno 616 v kombinácii so 4 GB alebo 6 GB RAM a 64 GB alebo 128 GB úložiskom. Výkonovo sa tak zaradí do vyššej strednej triedy.

O napájanie sa postará akumulátor s kapacitiou 2730 mAh. Takmer s istotou môžeme počítať s prítomnosťou rýchlonabíjania, a to buď s riešením priamo z dielne Motoroly s výkonom 27W alebo Qualcomm Quick Charge 4+, ktorý je súčasťou čipsetu. Farebné varianty budú údajne biela, čierna a zlatá.

Zatiaľ nepadla žiadna zmienka o kamere ani veľkosti telefónu. Ak nákresy z patentovej prihlášky zodpovedajú reálnym rozmerom, môžeme očakávať mimoriadne kompaktné skladacie zariadenie, ktoré sa po rozložení priblíži súčasným prerasteným smartfónom s 6" uhlopriečkou displeja. Taktiež som zvedavý, ako sa Motorola popasuje s praktickým využitím sekundárneho displeja, ktorý by mohol slúžiť na zobrazenie hodiniek, notifikácií či rýchle odpovede na správy. Špekuluje sa aj o praktickom využití ako touchpadu pri používaní primárnej obrazovky.

Na záver ešte spomeniem cenu. Tá sa má pohybovať okolo 1500 USD ako spomínali už predošlé špekulácie. To rozhodne nie je cena, ktorú by akceptoval bežný smrteľník. Na druhej strane, skladacie smartfóny od konkurenčných výrobcov poľahky atakujú cenu 2000 či 2500 USD. Prvá generácia skladacích smartfónov tak bude určená skôr nadšenom, ktorí sú ochotní priplatiť.

Zdroj: XDA Developers