Motorola oznámila smartfón pre podnikovú sféru

Smartfón Motorola ThinkPhone má byť zameraný pre podniky.

Čínska spoločnosť Lenovo oznámila pod dcérskou značkou Motorola nový smartfón - ThinkPhone, ktorý má byť zameraný na podnikateľskú sféru. Ide vcelku o nečakaný krok, keďže vo svete počítačov majú notebooky Lenovo ThinkPad veľmi dobré meno. Dalo by sa očakávať, že spoločnosť Lenovo predstaví smartfón pod svojou značkou, no napriek tomu bude smartfón predávaný pod značkou Motorola.

Výrobca smartfónov predstavil novinku tesne pred udalosťou CES 2023, ktorá sa bude odohrávať v Los Angeles 5. až 8. januára 2023. Motorola napriek predstaveniu zatiaľ neprezradila všetky detaily. Z obrázku sa dá predpokladať, že telo smartfónu bude mať "vláknitý" dizajn pripomínajúci uhlíkové vlákna. V pravom dolnom rohu sa má nachádzať nápis "ThinkPhone by Motorola".

Novinka by mala mať bočný hliníkový rám, kde by ľavé bočné tlačidlo mal byť v ikonickej červenej farbe, ktorými sú notebooky ThinkPad známe. Bohužiaľ na ďalšie detaily si budeme musieť počkať, kým dôjde k oficiálnemu predstaveniu smartfónu. To by sa malo pravdepodobne udiať práve na podujatí CES 2023. Je možné, že kvôli zaujímavému dizajnu si zariadenie nájde svojich záujemcov aj mimo podnikateľskej sféry.

Zdroj: GSMArena,