Motorola Nio bude mať neobvyklú frekvenciu displeja, akú?

Spoločnosť Motorola pracuje na svojej vlajkovej lodi, ktorá má zatiaľ pracovný názov Motorola Nio.

To, čo by telefónu malo dať punc top telefónu je procesor Qualcomm Snapdragon 865. Aj keď aj to je sporné, keďže sa s vydaním počíta na prvý kvartál budúceho roka. Na internet však unikli prvé špekulácie. Azda najzaujímavejšia je, vcelku netradičná obnovovacia frekvencia 105 Hz. Doteraz sme boli svedkami displejov s 60 Hz, prípadne 90 Hz, resp. 120 Hz. Vývojári z XDA prišli na to, že telefón môže podporovať vysokú obnovovaciu frekvenciu displeja, ktorá je ale nezvyčajná.

Podľa ich vyjadrenia Motorola testuje telefón s obnovovacou frekvenciou 105 Hz. Všeobecne je obnovovacia frekvencia nastavovaná na násobok 30 alebo 24, aby väčšina videí bežala plynule. Ale stále sa bavíme o tom, že táto frekvencia je v testovacej fáze. Podobne testoval aj ASUS 160 Hz obnovovaciu frekvenciu pri modeli ROG Phone 3, avšak nakoniec vsadil na 144 Hz panel. Možnože napokon aj Motorola Nio bude mať displej s obnovovacou frekvenciou 90 Hz.

Zdroj: GCh