Motorola má pracovať na tretej generácii svojej populárnej žiletky

Motorola Rarz by sa mala vrátiť na pulty predajní už v tretej generácii.

Výrobca smartfónov Motorola, by mal pracovať už na tretej generácii zariadení známych ako Razr. O samotné ohlásenie sa postaral generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo Mobile Business Group - Chen Jin. Zaujímavosťou má byť, že pripravovaná novinka by mala mať výkonný procesor a pravdepodobne by malo ísť o Qualcomm Snapdragon 8 gen 1.. Predchádzajúce generácie žiletky patrili skôr do strednej triedy, takže je tu určitý pokrok. Okrem procesoru, by sa mali prípadní majitelia novinky tešiť aj na nové prostredie a vzhľad.

Spoločnosť Motorola chce jednoznačne konkurovať svojou novinkou výrobcovi z Južnej Kórei - Samsungu, ktorému sa na poli skladateľných zariadení darí. Okrem Motoroly má na vývoji skladateľného smartfónu pracovať aj Xiaomi, ale napríklad aj spoločnosť OPPO nedávno predstavila svoj prototyp zariadenia. Pripravovaný smartfón Motorola Razr 3, by sa mal najskôr predávať v Číne, s následným rozšírením na globálny trh. Pravdepodobne si do predstavenia novinky ešte počkáme, ale je potešujúce vidieť, že konkurencia nespí.

Zdroj: TheVerge, XDA-Developers, AndroidAuthority,