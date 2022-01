Motorola Frontier - pripravovaná novinka s neznámym procesorom

Nedávno predstavený model Motorola Edge X30 má dostať výkonnejšieho nástupcu.

Nemeckému webovému portálu Technik News sa podarilo dostať k prvým informáciám o chystanej novinke s názvom Frontier. Pripravovaný smartfón má byť nástupcom Motorola Edge X30, takže môžeme očakávať špičkovú výbavu. Novinka by mala byť vybavená doteraz neznámym procesorom - Qualcomm Snapdragon, s kódovým označením SM8475. Pritom má ísť pravdepodobne o Plus verziu už predstaveného prémiového procesoru - Snapdragon 8 gen 1 (SM8450). Predpokladaný názov procesora by mal byť Snapdragon 8 gen 1 Plus, no bohužiaľ procesor ostáva zatiaľ záhadou.

Smartfón Motorola Frontier by mal byť vybavený 6,67 palcovým FullHD+ OLED displejom, s obnovovacou frekvenciou 144 Hz. Hlavný fotoaparát by mal mať rozlíšenie až 200 Mpix a v tomto prípade by mala byť dodávateľom fotomodulu spoločnosť Samsung a malo by ísť o model HP1. Širokoúhly fotoaparát by mal mať rozlíšenie 50 Mpixo. Fotoaparáty dopĺňa 12 Mpix teleobjektív, a v tomto prípade pôjde o senzor IMX664 od spoločnosti Sony. Selfie fotoaparát má mať rozlíšenie až 60 Mpix, s podporou technológie Qualcomm Always on.

Novinka by mala ďalej podporovať 50 W bezdrôtové nabíjanie a 125 W káblové nabíjanie. Zvyšok špecifikácií je zatiaľ záhadou.

Zdroj: XDA-Developers,