Motorola chystá zaujímavé novinky

Okrem skladacieho smartfónu, môžeme očakávať aj fotomobil.

Motorola má pre nás chystať hneď dve zaujímavé novinky vo svete smartfónov. O jednej z nich sme už písali. Ide o skladacie zariadenie Motorla Razr 3, ktorá by mala byť osadená procesorom Snapdragon 8 gen 1+ od výrobcu Qualcomm. Procesoru by malo sekundovať až 12 GB RAM a 512 GB vnútorné úložisko. Fotovýbava by sa mala skladať z hlavného 50 Mpix fotoaparátu a 13 Mpix širokoúhleho fotoaparátu, slúžiaceho aj pre makro fotografie. Selfie fotoaparát by mal mať 32 Mpix.

Okrem skladacieho smartfónu má výrobca plánovať aj fotomobil s rovnakým čipsetom, ktorý by mal mať rozlíšenie hlavného fotoaparátu až 200 Mpix. Spoločnosť Motorola sa rozhodla použiť fotomodul, ktorý predstavil minulý rok juhokórejský technologický gigant Samsung. Fotovýbavu by mal dopĺňať 50 Mpix širokoúhly fotoaparát, 12 Mpix teleobjektív a 60 Mpix selfie fotoaparát. Novinka by mala byť vybavená 6,67 OLED displejom so 144 Hz obnovovacou frekvenciou. Batéria by mala mať kapacitu 4 500 mAh, s podporou 120 W rýchleho nabíjania a 50 W bezdrôtového nabíjania.

Zdroj: TheVerge,