Morfujúci počítačový procesor odoláva útokom

Špeciálny počítačový čip úspešne odoláva hackerom.

Počiatky tohto čipu siahajú do roku 2017, kedy americká DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) podporila projekt Michiganskej Univerzity - Morpheus. Samotná podpora mala hodnotu takmer 3 milióny eur. Morpheus je taktiež názov počítačového procesoru, ktorý je výnimočný tým, že pravidelne mení svoju mikroarchitektúru a práve vďaka tomu dokáže odolať hackerským útokom.

Ešte v roku 2020, DARPA dala otestovať funkčnosť tohto procesoru a to tak, že štyri mesiace sa snažili hackeri tejto agentúry hacknúť Morphea. Útoky sa konali v rámci akcie s názvom - Finding Exploits to Thwart Tampering (FETT), pričom sa nepodarilo ani jednému z 525 bezpečnostných výskumníkov prelomiť ochranu procesora. Morpheus odolal všetkým útokom, a to vďaka milisekundovým zmenám vo svojej mikroarchitektúre. Vďaka tomu sa nepodarilo ani jednému z hackerov získať nad ním kontrolu.

Programátori sa snažia písať svoje programy tak, aby boli čo najodolnejšie pred útokmi hackerov. Hackeri sa pre zmenu snažia nachádzať slabiny v kóde a využiť ich vo svoj prospech. Tieto zatiaľ nekonečné preteky sa snaží ukončiť tento procesor, ktorý má stavať na vysokej bezpečnosti. Tú má zabezpečiť neustála zmena šifrovania, takže ak aj hacker náhodou získa prístup k procesoru, už dávno nebude aktuálny.

Napriek veľkej výhode v bezpečnosti má aj jednu nevýhodu, a tou je o 10 percent nižší výkon, oproti klasickému procesoru. To nie je až taká veľká daň za to, pokiaľ máte svoje dáta v bezpečí.

Zdroj: Newatlas,