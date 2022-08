More pri Papue-Novej Guinee skrýva zvyšky medzihviezdného meteoru

Znie to ako úvod dobrej vedecko fantastickej knihy či filmu. V roku 2014 padli do mora pri pobreží Papuy-Novej Guiney zvyšky meteoru, ktorý priletel z medzihviezdného prostredia. Návštevník zo sveta ďaleko za hranicami našej slnečnej sústavy.



Článok zverejnený na predtlačovom serveri arxiv.org teraz prináša analýzu vlastností meteoru nazvaného CNEOS 2014-01-08 a popis námornej misie na vyzdvihnutie jeho pozostatkov. Jedným z troch autorov článku je Abraham Loeb, významný harvardský astrofyzik, známy ako propagátor myšlienky, že objekt Oumuamua bol mimozemskou kozmickou loďou. Teraz aj so svojimi kolegami pripravuje výskumnú výpravu na nájdenie zvyškov CNEOS 2014-01-08, prvého identifikovaného medzihviezdneho meteoritu, ktorý padol na povrch Zeme. Cieľom je nájdenie zvyškov meteoru s veľkosťou približne 0,1 mm.



Článok s popisom výskumnej výpravy nájdete na tejto adrese.

Na priblíženie témy odporúčame zaujímavý rozhovor Frasera Caina o objekte Oumuamua, mimozemšťanoch a astrofyzike s Avi Loebom.

Zdroj: arxiv.org