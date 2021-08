Model Bezosovej rakety si už môžete kúpiť

Nie, vážne to nie je to, to čo si myslíte. Je to vesmírna raketa New Shepard.

Ak patríte k fanúšikom miliardára Jeffa Bezosa a jeho prvého úspešného letu na hranicu vesmíru raketou New Shepard, môžete si ju kúpiť. Raketu vyrába spoločnosť Estes, pričom model rakety je funkčný a dokáže vyletieť do výšky 400 stôp (121 metrov). Miniatúra rakety je zmenšená pomerom 1:66, oproti originálnej rakete. Cena základného modelu je 69,99 dolárov (59,57 eur), pričom balenie neobsahuje štartovaciu rampu, balíček motorov, elektronický štartovací modul a čistiacu súpravu. Cena modelu s touto sadou vás bude stáť 109,99 dolárov (93,53 eur). Zároveň máte možnosť si vybrať medzi dvoma modelmi motorov C-3 a C-5.

Novinka sa začne predávať už počas novembra tohto roku, s tým, že výrobca začal prijímať aj predobjednávky. Zároveň bol stanovený limit - 5 modelov rakiet na jedného kupujúceho. Spoločnosť Estes očakáva veľký záujem o jej model vesmírnej rakety New Shepard, pomocou ktorej letel Jeff Bezos do vesmíru spolu s ďalšími vesmírnymi turistami. V balení nájdete aj pohľadnicu od Bezosovej organizácie - Club for the Future, na ktorú môžete napísať svoju víziu budúcnosti, s tým, že ju môžete nechať poslať do vesmíru najbližším letom rakety. Po návrate na zem sa vám pohľadnica vráti s vytlačenou správou "Letela do Vesmíru".

