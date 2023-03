Modder spustil Half-Life 2 na Raspberry Pi 4

Hra Half-Life 2 bola vo svojej dobe revolučnou.

Modderovi s prezývkou zbios, ktorý pôsobí na sociálnej sieti Reddit sa podarilo spustiť hru na dvoch zariadeniach s ARM procesorom. Prvým zariadením je Raspberry Pi 4 a je druhým Apple MacBook Air s procesorom M2. Modder vo svojom príspevku upozorňuje, že primárnym cieľom nebolo otestovať Raspberry a MacBook Air, ale to, či dokáže Source Engine "bežať" na tejto platforme. Skôr ako sa budete tešiť, že si zahráte na svojom Raspberry Pi 4 hru Half-Life 2, veľmi sa neunáhlite. Hra bola totiž spustená na veľmi nízkych detailoch, s rozlíšením 720p a snímkovacia frekvencia sa pohybovala medzi hodnotami 15 až 20 fps. Pri spustení hry na FullHD rozlíšení frekvencia klesla na 10 fps, no napriek tomu bežala stabilne a to bolo cieľom používateľa.

Tento projekt mohol vzniknúť vďaka úniku zdrojových kódov Source enginu v roku 2018, na čo bol následne uvoľnený pod licenciou open-source. Aby sme boli presný, únik sa v tej dobe týkal hry Team Fotress 2. Modderovi potom stačilo si tento kód stiahnuť zo stránok GitHubu a spraviť port z verzie ARM for Windows na Linux. Následne sa zbiosovi podarilo vykonať úspešný port aj pre počítače s macOS. V tomto prípade sa podarilo hru spustiť na notebooku Apple MacBook Air s ARM procesorom M2. Tu si Source Engine viedol ešte lepšie. Počas úvodného intra Revenholm kolísali hodnoty fps medzi 300 až 400. Zbios začal uvažovať aj o spustení hry Portal na platforme ARM. Bohužiaľ Garry's mod sa zatiaľ nedá hrať, vďaka úpravám enginu.

Tieto demonštrácie dokazujú, že spoločnosť Valve by mohla umožniť hrať hry aj na počítačoch založených na platforme ARM.

