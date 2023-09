Modder prevádzkuje web stránku na 40-ročnom počítačí

40-ročný počítač napriek svojmu veku príjemne prekvapil.

Moderné webové servery obsahujú výkonné procesory, rýchle dátové úložiska a RAM-ky. Samozrejme svoje robí aj rýchlosť internetového pripojenia. Vďaka tomu sú rôzne webové stránky rýchlo dostupné. Občas sa ale nájde človek, ktorý skúša, či môže napríklad retro počítač slúžiť ako webový server pre osobnú stránku. Tým človekom je Michael Brutman, ktorý prevádzkuje svoj web na takmer 40-ročnom počítači - IBM PCjr (Personal Computer Junior).

Počítač je vybavený procesorom NEC V20, ktorý je taktovaný na 4,77 MHz. CPU si prešlo modifikáciou, aby dokázalo pracovať so 736 KB RAM, nakoľko pôvodne bol počítač osadený len so 128 KB RAM. Matičná doska si taktiež prešla úpravou a dokáže pracovať s IDE pevnými diskami. Následne modder použil redukciu z IDE na SATA, na ktorý pripojil 240 GB SSD disk. Na to, aby bolo možné pripojiť počítač k internetu sa Brutman rozhodol siahnuť po modeme Xircom PE3-10BT s paralélnym portom.

Napriek tomu sa nejedná o rekord v IT svete. V súčasnosti sú najdlhšie fungujúcimi počítačmi tie, ktoré sa nachádzajú na vesmírnych sondách Voyager I. a II.

Zdroj: Techspot,