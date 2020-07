Mobily bez nabíjačky? Najväčší výrobcovia ich majú prestať pribaľovať

Ako prvé vznikli tieto špekulácie pri spoločnosti Apple. Analytik Ming-Chi Kuo naznačil, že pri novej produktovej línii mobilných telefónov iPhone 12, ktorá bude predstavená tento rok, nebudú pribalené slúchadlá EarPods a ani nabíjačka. So samotným telefónom a dokumentáciou teda bude v krabici pravdepodobne iba kábel s príslušnou koncovkou.

Zdroj: macrumors.com

Podľa kórejského portálu ETNews sa k rovnakej stratégii pridá budúci rok s niektorými svojimi modelmi aj Samsung. Ak sa dohady potvrdia, pravdepodobne to bude znamenať, že sa k takémuto kroku pridajú aj ďalší výrobcovia. Samsung o tomto kroku uvažuje z dôvodu vyrovnania výrobných nákladov, kvôli vyšším cenám čipov s podporu 5G sietí. Výrobcovia argumentujú okrem iného aj faktom, že väčšinou už majú zákazníci adaptér resp. niekoľko adaptérov k dispozícii a netreba im ďalší. To v sebe prináša aj ekologický benefit v snahe znížiť množstvo produkovaného odpadu. Ak výrobcovia k tomuto kroku pristúpia, uvidíme, či sa vôbec táto skutočnosť premietne do koncovej ceny výrobkov.

Zdroj: Android Authority