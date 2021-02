Mladá galaxia, ktorá vyzerá staro a tým mätie astronómov.

Astronómovia objavili galaxiu, ktorá ich mätie a spochybňuje teórie o ich formovaní. Tento prípad sa týka galaxie s názvom ALESS 073.1, ktorej svetlo k nám prichádza z udalosti, kedy mal vesmír len 1,2 miliardy rokov po Veľkom tresku (aktuálny odhad veku vesmíru je 13,7 miliardy rokov). To z tejto galaxie robí mladú galaxiu, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá. Je to tak, pretože podľa pozorovaní je galaxia vzhľadom na svoj vek ustálená a veľmi vyspelá a tým mätie vedcov, keďže neočakávali, že nájdu galaxiu, ktorá sa vymyká teóriám o ich vzniku.

V nedávno publikovanej štúdii sa astronómom podarilo vytvoriť jeden z najostrejších obrazov tejto galaxie ALESS 073.1, vďaka ktorému mohli podrobne preskúmať jej vlastnosti. Tento vesmírny objekt má v strede masívne jadro tvorené z hviezd, nazývané aj výduť. Okolo tejto výdute rotuje stabilný a rovnomerný disk, tvorený hviezdami. Vedci ale očakávali, že toto formovanie galaxie, do tejto podoby potrvá miliardy rokov.

Znamená to, že proces formovania galaxií je nakoniec rýchlejší, než sa predpokladalo. To by malo pomôcť vysvetliť, vznik a formovanie galaxie ALESS 073.1. Zároveň, vďaka tejto galaxii sú spochybnené aktuálne teórie vzniku týchto vesmírnych objektov. Vedcom k tomuto objavu pomohol ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) - observatórium, ktoré sleduje vlnové dĺžky mimo viditeľného spektra a vďaka tomu môže sledovať vesmírne objekty, ktoré inak nevidíme.

Zdroj: IFLScience!,