MIUI 13 príde ešte tento rok

Xiaomi plánuje uvoľniť nadstavbu ešte tento rok.

Čínsky technologický gigant Xiaomi kedysi začínal vo svete smartfónov, len ako tvorca nadstavby MIUI, no neskôr, ako vieme zásobuje trh rôznymi výrobkami. Výrobca sa popri tom naďalej venuje vývoju nadstavby, ktorá by mala byť uvoľnená ešte tento rok. Podľa slov spoločnosti Xiaomi, má nová verzia priniesť ešte lepší používateľský zážitok. Vylepšená má byť aj optimalizácia batérie, vďaka čomu by sa mala predĺžiť výdrž smartfónu na jedno nabitie. Samozrejmá je aj optimalizácia výkonu.

Novinkou bude aj prepracovaný dizajn používateľského rozhrania. Nová verzia nadstavby by mala byť distribuovaná na zariadenia s operačným systémom Android 11 a vyššie. Novinkou by malo byť uvoľnenie globálnej verzie, ako prvej v poradí, pretože doteraz bolo nepísaným pravidlom uvoľňovanie ako prvej - čínskej verzie nadstavby.

Bude zaujímavé sledovať distribúciu nadstavby vzhľadom na veľký počet predávaných zariadení a následnú stabilitu. Nakoľko sa posledné roky vo veľkom množia nespokojné názory, že spoločnosť Xioami zanedbáva jednotlivé zariadenia a ani optimalizácia nepatrí práve k najlepším.

