MiOS možno nakoniec ostane len v Číne

Úvahy okolo tajomného OS spoločnosti Xiaomi dávajú "život" mnohým teóriám.

Záhadný operačný systém MiOS, za vývojom ktorého stojí čínska spoločnosť Xiaomi, sa stal živnou pôdou pre rôzne teórie. Pomerne nedávno sme vás informovali o tom, že grafická nadstavba MIUI by mala skončiť a mal by ju nahradiť práve tento OS. Nakoniec sa ale ukazuje, že všetko môže byť úplne inak. Známy leaker - Digital Chat Station prišiel s informáciou, podľa ktorej by mal práve MiOS nahradiť nielen operačný systém Android, ale aj ukončiť vývoj grafickej nadstavby MIUI. Na túto informáciu pomerne skepticky zareagoval webový portál venujúci sa práve značke Xiaomi a všetkému, čo s ňou súvisí - Xiaomiui. Podľa zdrojov tohto portálu, by mal byť pripravovaný OS pravdepodobne postavený na Androide a ostať len v Číne, aspoň zatiaľ.

Fanúšikovia nadstavby MIUI sa teda báť nemusia, portál informuje aj o tom, že vývoj nadstavby má naďalej pokračovať. Dá sa teda predpokladať, že spoločnosť Xiaomi bude stále pokračovať vo vývoji svojej grafickej nadstavby, ale zároveň bude súbežne pracovať aj na vylepšovaní svojho operačného systému. Výrobca smatfónov má už onedlho predstaviť nielen novú sériu smartfónov - Xiaomi 14, ale novú generáciu nadstavby s poradovým číslom 15. To majú potvrdzovať aj uniknuté screenshoty, týkajúce sa práve číselných verzií MIUI pre jednotlivé zariadenia. To, či sa MiOS dostane aj za hranice Číny je zatiaľ veľmi otázne, ale bolo by zaujímavé vidieť budúceho konkurenta HarmonyOS v reálnom nasadení aj vo svete.

Zdroj: Gizchina, Xiaomiui,