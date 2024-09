Minuloročná 200 metrová cunami vlna, ktorá trvala 9 dní

Dickson Fjord je 35 kilometrov dlhý a v najširšom mieste 5 kilometrov široký fjord vo východnom Grónsku, približne 600 kilometrov za polárnym kruhom. Našťastie na jeho pobreží nik nebýva. Udalosti, ktoré sa v ňom odohrali 16. septembra minulého roka sledovali na celom svete. Najprv nik nevedel, že signál, ktorý začali zachytávať v ten deň seizmometre po celom svete prichádza práve odtiaľ.



Seizmometre ukazovali signál s 92 sekundovou periodicitou, čo vylučovalo, že by pochádzal zo zemetrasenia. Signál ktorý prichádzal z východného Grónska, seizmometre zaznamenávali nasledujúcich 9 dní. Na odhalenie pôvodu signálu vznikol vedecký 68 členný medzinárodný vedecký tím z Dánska, Grónska, Nemecka, Veľkej Británie, Španielska, Francúzka, Belgicka, Švédska, Holandska, USA, Kostariky a Nórska.



Ukázalo sa, že signál pochádza z Dickson Fjordu a spôsobil ho zosuv pôdy a ľadu do vôd tohto fjordu. Ten vyvolal lokálnu 200 metrovú cunami, ktorá sa potom stabilizovala do 7 metrov vysokej vlny, ktorá sa nasledujúcich 9 dní každých 92 sekúnd odrážala od brehov fjordu (spadla nám sánka, prepáčte redakčnú vsuvku:)). Takýto jav sa nazýva seiche a v podobnej veľkosti sa objavuje veľmi zriedkavo.



V práve zverejnenom článku v prestížnom vedeckom časopise Science, autorský tím výskumu prezentuje výsledky, podľa ktorých túto gigantickú tsunami a následnú seiche spôsobil zosuv 25 miliónov metrov kubických stenšujúcej sa vrstvy zmrznutej pôdy a ľadu. Za jeho uvoľnenie zodpovedá globálne otepľovanie.



Tri dni po zosuve svah z ktorého lavína padla nakrútila v Dickson fjorde Dánska armáda. Stav po zosuve ukazuje nasledujúce video.





Ďalšie informácie nájdete aj v tlačovej správe zverejnenej na tejto adrese.





Priložené fotografie urobené z fjordu pred a po zosuve pôdy s označením hlavných čŕt vrcholu a ľadovca (credits: Søren Rysgaard, Danish Army)

Zdroj: Science