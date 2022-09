Mini recenzia: Xiaomi Jimmy BX7 Pro - pre čistejšiu domácnosť

Rezencia na tento vysávač bude pomerne krátka a skôr sa zameria na skúsenosti s vysávačom. Pravdou je, že účinnosť BX7 Pro sa dá v nelaboratórnych podmienkach overiť pomerne ťažko. Ide o vysávač, ktorý je primárne určený na vysávanie matracov, gaučov a primárnou funkciou je povysávanie prachu, roztočov, pričom dokáže zabiť až 99,99% baktérií. Ako to BX7 robí, sa dočítate v dnešnej mini recenzii.

Balenie

Jimmy BX7 je menší ručný vysávač, takže aj samotné balenie je pomerne malé. V ňom nájdete samotný BX7, elektrický kábel (áno BX7 musí byť pripojený k elektrickej sieti a nemá v sebe batériu), extra filter, kefku na čistenie kefy a návod. Vo vnútri toho teda nie je až tak veľa, o to viac funkcií má samotný vysávač.

Dizajn, prax

Jimmy BX7 sa skladá z dvoch častí – telo vysávača a zberná nádoba. Vysávač vyzerá celkom vkusne (dostupný je v 2 farbách – modrá a čierna) ale popravde je pomerne ťažký – 2.7 kilogramu dá pri dlhšom vysávaní celkom zabrať zápästiu. To hlavné, čo BX7 dokáže je, pri vysávaní použiť UV žiarenie, ohriať spodnú časť vysávača na 60 stupňov Celzia a pri samotnom vysávaní používa tzv. Tapping.

Jimmy BX7 stojí aktuálne na Geekbuying 150 Eur, dostupný je z PL veľkoskladu s poštovným zadarmo.

Tapping dokáže napríklad z matracu dostať prach a roztoče omnoho lepšie ako by to spravil bežný vysávač. Navyše algoritmus, ktorý vysávač má, určuje silu tappingu podľa prachu, ktorý sa nachádza napríklad v matraci. Xiaomi tvrdí, že takto vie vždy dostať z matracu čo najviac nečistôt. Takže ak náhodou máte doma starší matrac, gauč a možno kýchate a soplíte príliš často, tento vysávač sa vám môže hodiť. Samotné vysávanie nie je nijak ťažké a funguje tak isto ako pri inom vysávače. Rozdiel je naozaj vo funkciách, ktoré ponúka a spomenul som vyššie – UV žiarenie a teplo. Jednotlivé funkcie sa dajú zapnúť a vypnúť, resp.viete využiť nasledovné kombinácie: vysávanie + UV, vysávanie + Tap, vysávanie, UV + tap. Popravde nevidím zmysel nepoužiť všetky 3 funkcie naraz a dostať tak z vysávača maximum. Vysávač sa vždy ohrieva na 60 stupňov Celzia a túto funckiu vypnúť nejde.

700W motor a tapping naozaj funguje, pretože aj keď som skúšal BX7 na matraci, ktorý som predtým prebehol klasickým vysávačom, dokázal Jimmy BX7 ešte nejaký ten prach z matracu vytiahnuť. Či tam boli nejaké roztoče (dúfam, že nie) netuším ale celkovo nechal vysávač za sebou slušné výsledky. Čiže overiť, či vysávač dokáže zabiť roztoče a iné baktérie sa v domácich podmienkach dokazuje ťažko, ale Xiaomi má k svojmu vysávaču Certifikát od britskej nadácie pre alergie (aj keď to popravde neznie úplne dôveryhodne, vysávač postúpil nejaké laboratórne testy) a nepredpokladám, že firma ako Xiaomi by úplne zavádzala.

Záver

Cena Jimmy BX7 je aktuálne stanovená na 150 Eur, čo nie je málo (na to, že je vysávač určený na špecifické úlohy) ale ak niekto trpí na alergie, časté kýchanie a sople, BX7 môže byť cesta k tomu aby sa tieto veci u vás eliminovali alebo aspoň v domácom prostredí zmiernili. Pre mňa osobne, to je aspoň prevencia do budúcna pre mňa aj naše dieťa, takže kúpu BX7 reálne zvažujem.

Za zapožičanie BX7 do testu ďakujeme internetovému obchodu Geekbuying.