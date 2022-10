Mimozemské civilizácie nás možno ignorujú kvôli našej hviezde

Mimozemšťania možno hľadajú iní typ hviezd a možno preto sme pre nich nezaujímavý.

Podľa nedávnej štúdie nás mimozemské civilizácie nekontaktovali preto, že možno hľadajú iný typ hviezdy pre svoju expanziu. Naše Slnko jednoducho nespĺňa podmienky, vďaka čomu sme nezaujímavý pre mimozemské kultúry. Poďme, ale na začiatok. V roku 1950 Michael Hart a Enrico Fermi objavili "dieru" v Drakeovej rovnici, nakoľko by nás už mala objaviť mimozemská civilizácia, či prípadne naša civilizácia už mala objaviť inú, čo sa doteraz nestalo. Vďaka tejto úvahe vznikol "jav" známy ako Fermiho Paradox. Prešlo niekoľko rokov a Hart publikoval svoju novú prácu, v ktorej analyzoval podrobnejšie tento paradox.

V tejto práci uvažoval nad tým, že mimozemská civilizácia dokáže pomerne rýchlo expandovať a vyslať kolonizačné lode k stovke najbližších hviezd. Zároveň podľa Hartových výpočtov je možné prejsť celú galaxiu za 650 000 rokov, takže by nás dokázala vyspelá civilizácia už dávno objaviť. Je teda pravdepodobnejšie, že mimozemšťania hľadajú hviezdy podobné svojej domovskej. Podľa inej štúdie je možné predpokladať, že mimozemský život sa bude orientovať na hviezdy typu M a K, ktoré vynikajú svojou nízkou hmotnosťou. Takže je ich životnosť dlhšia a teda poskytnú stabilnejšie podmienky pre život.

Vedci zároveň odhadujú, že ak by chcela mimozemská civilizácia kolonizovať všetky hviezdy typu M a K, trvalo by jej to približne dve miliardy rokov. Napriek tomu, že sme pravdepodobne nezaujímavý pre objavenie, môže ľudstvo hľadať stopy po kolonizácií iných civilizácií.

Zdroj: InterestingEngineering,