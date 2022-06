Mimozemské civilizácie by mohli používať blúdiace planéty na ďalšiu kolonizáciu

Mimozemšťania by mohli používať na svoje rozširovanie blúdiace planéty.

Vyspelé mimozemské civilizácie by mohli na presun medzi solárnymi systémami používať takzvané "blúdiace" planéty (planéty bez vlastnej hviezdy). S touto ideou prišla profesorka fyziky a astronómie na Houston Community College - Irina Romanovskaya. Vďaka tomu by mohli uniknúť svojmu prípadnému vyhynutiu vo svojom domovskom svete. Podľa vedkyne je možné, že by tieto civilizácie mohli zanechať stopy po svojich technológiách na týchto pútujúcich planétach. Táto myšlienka by mohla naviesť vedcov na nový smer v hľadaní mimozemských civilizácií.

Nanešťastie, tieto planéty majú aj niekoľko nevýhod. Najhlavnejšou z nich je, že nemajú prísun solárnych lúčov a vo svojej podstate ide o zamrznuté svety. Napriek tomu je teoreticky možné, aby dokázali udržať život a to vďaka podpovrchovým oceánom, ktoré by taktiež poskytovali ochranu pred kozmickým žiarením. V prípade veľmi vyspelých civilizácii je šanca, že by dokázali nasmerovať planétu do blízkeho cieľovému hviezdnemu systému.

Len v našej galaxii sa má nachádzať takmer 50 miliárd planét putujúcich voľne v medzihviezdnom priestore, ktoré boli vyvrhnuté zo svojich domovských hviezdnych systémov. Výskumníci tak môžu skúsiť hľadať signatúry mimozemského života na nich.

Zdroj: InterestingEngineering