Microsoft zverejnil cenu a nové funkcie balíka Office 2021

Microsoft pred niekoľkými dňami oznámil, že nová verzia jeho kancelárskeho balíka Office príde 5. októbra spolu s operačným systémom Windows 11. Teraz spoločnosť odhalila oficiálne ceny a niektoré nové funkcie tohto kancelárskeho balíka.

Na začiatok je potrebné pripomenúť, že mnohé z funkcií, ktoré sa stanú súčasťou balíka Microsoft Office 2021, sú už v súčasnosti k dispozícii v službe Microsoft 365, predplatnej verzii sady kancelárskych aplikácií, ktorú je možné si platiť na mesačnej alebo ročnej báze.

Office 2021 bude okrem iného podporovať spoluautorstvo dokumentov a zálohovanie v OneDrive, pričom základnú kapacitu tvorí 5GB úložného priestoru. Medzi ďalšie inovácie patrí napríklad zaostrovanie riadku, ktoré má podobne ako režim čítania za účel odstrániť rušivé vplyvy. K dispozícii je tiež možnosť použiť dynamickú maticu v programe Excel alebo nahrávať prezentácie priamo v programe PowerPoint. Microsoft tiež uvádza všeobecné vylepšenie výkonu.

S oficiálnym uvedením operačného systému Windows 11 dostanú aplikácie kancelárskeho balíku Office 2021 a služby Microsoft 365 nový dizajn, ktorý sa bude tiež automaticky synchronizovať so svetlým alebo tmavým režimom systému Windows. Spoločnosť Microsoft hovorí o neutrálnej farebnej schéme, zaoblených rohoch okien, aktualizovaných kartách na páse s nástrojmi a farebných ikonách, ktoré by mali uľahčiť identifikáciu ďalších ľudí pracujúcich na tom istom dokumente.

Microsoft poukazuje na to, že Office 2013 už v systéme Windows 11 podporovaný nie je, pričom uvádza, že teraz je ten správny čas na inováciu na službu Microsoft 365 alebo kancelársky balík Office 2021.

Office Home and Student 2021 bude stáť 149.99$. Ide o jednorazovú platbu za doživotnú licenciu. Tá bude zahŕňať aplikácie Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Teams pre operačné systémy Windows a MacOS. Používatelia, ktorí budú chcieť plnú verziu alebo možnosť využívať tento balík aj na komerčné účely, sa môžu rozhodnúť pre Office Home and Business 2021, ktorého cena bude 249.99$. Tento balík bude zahŕňať všetko z balíka Office Home and Student 2021, pričom bude navyše obsahovať ešte aj aplikáciu Outlook, tiež pre oba operačné systémy (Windows a MacOS).

Zdroje: Microsoft 365 Blog