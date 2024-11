Microsoft vyhlasuje Zero Day Quest – najväčšiu súťaž v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Spoločnosť Microsoft oznámila odštartovanie Zero Day Quest, najväčšej verejnej súťaže zameranej na výskum bezpečnosti v histórii. Táto iniciatíva, zameraná na bezpečnosť AI a cloudu, ponúkne rekordné odmeny vo výške 4 miliónov USD, ktoré dopĺňajú už existujúci ročný program odmien v hodnote 16 miliónov USD. Cieľom je prilákať najlepších odborníkov na svete, aby riešili zložité bezpečnostné scenáre a posilnili ochranu zákazníkov. Microsoft, ktorý kladie dôraz na bezpečnosť, vyčlenil na túto oblasť 34 000 inžinierov a predstavil nové inovácie na konferencii Ignite, ktoré sú založené na zásadách Secure by Design, Secure by Default a Secure by Default.

Microsoft prináša inovatívne riešenie pre kybernetickú bezpečnosť

S rastúcou sofistikovanosťou kybernetických útokov Microsoft predstavil nové riešenie, ktoré využíva grafické údaje a umelú inteligenciu na vizualizáciu a predikovanie potenciálnych útokov. Tradičné bezpečnostné nástroje často nedokážu komplexne zmapovať vzťahy medzi jednotlivými prvkami systému, čo umožňuje útočníkom ľahšie preniknúť do siete. Nové riešenie spoločnosti Microsoft ponúka jednotné pole na vizualizáciu ciest útoku, čím umožňuje bezpečnostným tímom proaktívne reagovať na hrozby. Toto je len zlomok inovácií, ktoré Microsoft predstavil na konferencii Ignite. Podrobnejšie informácie si môžete vypočuť počas keynote prejavov vedúcich predstaviteľov spoločnosti, vrátane Satyu Nadellu, Rajesha Jha, Scotta Guthrieho, Charlieho Bella a Vasu Jakkal.

Zdroj: tlačová správa