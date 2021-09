Microsoft vás zbaví hesiel

Microsoft už od vás nebude chcieť heslo, aby ste sa prihlásili na svoje MS konto.

Americký technologický gigant - Microsoft chce, aby ľudia prestali používať heslá. Má na to svoj názor ktorý je, že heslá sa v tejto dobe dajú ľahko prelomiť. To zároveň súvisí aj s používaním viacerých kont, pretože ľudia majú tendenciu zjednodušovať heslá, aby si uľahčili prihlasovanie, ale aj zapamätanie si ich. Ak sa náhodou stane, že osoba zabudne heslo, tak podľa redmontskej spoločnosti si majitelia týchto účtov nechcú prechádzať procesom obnovy hesla a namiesto toho radšej prestanú používať danú službu.

To chce spoločnosť Microsoft zmeniť a po novom vám umožní úplne zrušiť heslo. Namiesto hesla budete môcť používať na prihlásenie sa do svojho MS konta - Windows Hello, aplikáciu pre smartfóny - Microsoft Authenticator, overovacie kódy, ale aj bezpečnostné kľúče. Ak sa teda rozhodnete prestať používať heslo na prihlásenie, spoločnosť odporúča nainštalovať si pre začiatok aplikáciu Microsoft Authenticator. Prepojte ju s vašim účtom a prejdite do nastavení vášho konta pomocou internetového prehliadača. Nájdite si položku Rozšírené možnosti zabezpečenia - Ďalšie zabezpečenia - Účet bez hesla, kde zvolíte možnosť Zapnúť.

Microsoft začal túto funkciu už postupne uvoľňovať s tým, že do niekoľkých týždňov bude dostupná pre všetkých používateľov MS služieb. Spoločnosť chce ponúknuť rovnakú možnosť aj podnikovým zákazníkom využívajúcich Azure Active Directory (AAD).

Zdroj: Neowin,