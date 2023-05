Microsoft varuje pred umelou inteligenciou! Správa sa ako človek

Výskumníci spoločnosti Microsoft vydali 155- stranový dokument týkajúci sa ChatGPT-4.

Umelá inteligencia čoraz viac preniká do našich životov. Výskum a vývoj v tejto oblasti prebieha veľmi rýchlo, čo má za následok jej zdokonalovanie. Toto zlepšovanie zachádza až do takej miery, že vedci majú problém rozoznať text písaný človekom, od textu vygenerovaného AI. To je aj prípad štvrtej verzie populárneho jazykového modelu ChatGPT-4. Podľa vedcov spoločnosti Microsoft, táto umelá inteligencia začína v niektorých prípadoch uvažovať ako človek. Výskumníci podrobili ChatGPT-4 hneď niekoľkým testom. Jedným z nich bolo napísanie príbehu o robotovi, ktorý sa zamiluje do človeka. Vedci mali po prečítaní textu problém zistiť, že bol napísaný umelou inteligenciou.

Tieto zistenia rozdelili vedcov na dva tábory. Jeden chválil výskumníkov Microsoftu za ich prácu, kým ten druhý vyjadril obavy nad ich zisteniami. Umelá inteligencia totiž môže byť zneužitá na negatívne účely. Medzi také patrí napríklad vytváranie "scamu", falošného spravodajstva, prípadne vytváranie spamovacích botov. V podstate sa dá takmer každý ľudský vynález zneužiť. Vedci sa chcú tomu v prípade umelej inteligencia čo najviac vyvarovať a preto sa žiadajú prísnej regulácii. V prípade, že ďalšie výskumy preukážu vysokú mieru vyspelosti ChatGPT-4, bude ľudstvo postavené pravdepodobne priskoro pred nové morálne otázky, na ktoré asi ešte nie sme pripravení. Stále sme totiž schopní sa vyhladiť sami a AI v nesprávnych "rukách" by mohla tento proces akurát urýchliť.

