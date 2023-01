Microsoft v priebehu mesiaca ukončí predaj licencií na tento operačný systém

Licenciu na obľúbený operačný systém si už onedlho nekúpite.

Americká spoločnosť Microsoft na svojich produktových stránkach oznámila, že už 31. januára 2023 ukončí predaj licencií určených pre operačný systém Windows 10. Za týmto krokom firmy so sídlom v Redmonte môže byť snaha o propagáciu novej verzie OS Windows 11, ktorý pravdepodobne stále nie je rozšírený na počítačoch tak, ako si spoločnosť praje. Ukončenie predaja licencií sa bude týkať týchto verzií OS - Home, Pro a Workstation. Napriek zastaveniu predaja bude stále možné si stiahnuť ISO súbor s najaktuálnejšou verziou systému.

Spoločnosť Microsoft bude podporovať operačný systém Windows 10 do dátumu 14. október 2025. Do tohto dátumu bude OS dostávať bezpečnostné aktualizácie, ktoré budú chrániť počítač pred hrozbami z internetu. Napriek ukončeniu predaja si naďalej budete môcť kúpiť licenciu u predajcov tretích strán. Títo predajcovia ponúkajú väčšinou licencie za zlomok ceny. Úsmev na "tvári" môžu spoločnosti Microsoft vytvoriť veľké firmy, ktoré by mali postupne obmieňať počítačové zostavy, kde sa už bude nachádzať Windows 11.

Zdroj: Techspot,