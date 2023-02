Microsoft uzavrel dohodu s Nintendom

Hráči populárnej hry sa majú na čo tešiť.

V prípade úspešného uzavretia akvizície týkajúcej sa kúpy Activision Blizzard Microsoft, sa kupujúca spoločnosť zaviazala priniesť populárnu hru Call of Duty na konzoly Nintendo. Zmluva je podpísaná na obdobie desiatich rokov, pričom zaväzuje spoločnosť Microsoft uvoľniť hru Call of Duty na herné konzoly Nintenda v rovnakom čase, ako sa hra dostane na Xbox. Dohoda sa týka aj nových titulov tejto hernej série a v rámci uvoľnenia novej hry majú byť dostupné rovnaké funkcie a možnosti, ako v prípade platformy Xbox.

Americká spoločnosť Microsoft ponúkla rovnakú dohodu aj firmám Sony a Valve, aby bola hra Call of Duty dostupná aj na ich platformách (samozrejme za predpokladu, že akvizícia bude úspešná). Tieto ponuky totiž nie sú len "tak". Spoločnosť Microsoft chce ukázať a dokázať regulátorom a konkurencii, že akvizícia prebehne bez problémov a bude úspešne dovedená do konca, nakoľko voči tomuto obchodu sa postavili regulačné orgány v Spojených štátoch amerických a Spojenom kráľovstve. K Spojenému kráľovstvu sa má záujem pridať aj Európska únia, podľa ktorej týmto obchodom získa spoločnosť Microsoft monopol. Tým by mohla byť výrazne ovplyvnená hospodárska súťaž.

Zdroj: Engadget,