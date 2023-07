Microsoft uvažoval nad kúpou Zyngy

Microsoft pôvodne uvažoval aj nad kúpou spoločnosti, ktorá vyrába mobilné hry.

Americký technologický gigant - Microsoft má momentálne "nákupnú mániu". Objavila sa totiž správa, podľa ktorej mala spoločnosť záujem kúpiť tvorcu mobilných hier - Zyngu. Táto spoločnosť je vo svete mobilného hrania veľmi dobre známa a stojí za mnohými populárnymi titulmi. Je veľká pravdepodobnosť, že niektorú z hier ste hrali aj vy. Medzi najznámejšie hry patrí napríklad - FarmVille, či Zynga Poker. Prečo chcela pôvodne spoločnosť Microsoft kúpiť populárneho tvorcu hier? Tvorca populárneho operačného systému chcel touto akvizíciou vstúpiť do sveta mobilných hier a posilniť si tak svoju pozíciu na trhu. Lenže ako vieme, táto udalosť sa nakoniec nestala.

Pred zrušením akvizície prebiehali stretnutia medzi zástupcami oboch spoločností. Napokon zo stretnutí padlo a Zyngu kúpila ďalšia herná spoločnosť - Take Two. Namiesto toho sa technologický gigant zameral na iného "hráča" na trhu a dalo by sa povedať, že ešte väčšieho. Tým je spoločnosť Activision Blizzard. Tá plánuje kúpiť spoločnosť Microsoft za 70 miliárd dolárov (približne 64 205 470 000 eur). Vďaka tejto akvizícii (ak sa podarí), Microsoft získa aj herné štúdio King, ktoré má tiež nemálo populárnych herných titulov pod svojimi "krídlami". Medzi také hry patrí napríklad Candy Crush. Voči tejto obrovskej akvizícii sa začalo ozývať čoraz viac konkurenčných spoločností a protimonopolných úradov naprieč svetom. To, ako celý obchod dopadne je zatiaľ v nedohľadne.

Zdroj: Neowin,