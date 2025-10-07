Microsoft ti už po novom nedovolí vytvoriť si lokálne konto na Windows 11!

Microsoft zavádza prísnejšie pravidlá pre inštaláciu Windows 11, ktoré znemožnia používať systém bez internetového pripojenia a bez konta Microsoft už od začiatku inštalácie. Spoločnosť definitívne odstraňuje všetky spôsoby, ktoré doteraz umožňovali vytvoriť lokálne konto počas prvého spustenia operačného systému, známeho ako OOBE (Out of Box Experience). Na tému upozornil portál TheVerge.
Doterajšie triky umožňovali používateľom preskočiť povinnosť zriadiť si Microsoft účet, často kvôli obavám o súkromie alebo jednoducho kvôli tomu, že preferujú lokálne profily bez synchronizácie cez cloud. Microsoft však tvrdí, že takéto obchádzky spôsobovali problémy s nastavením systému, a preto ich chce úplne zablokovať. Podľa Amandy Langowski z programu Windows Insider tieto neštandardné metódy viedli k preskakovaniu dôležitých ciest konfigurácie, čo výsledný systém nevybavilo kompletnou funkčnosťou.
Od tejto chvíle bude internetové pripojenie a konto Microsoft nevyhnutnou podmienkou na dokončenie inštalácie Windows 11. Spoločnosť navyše zrušila aj populárne metódy, ako napríklad príkaz „start ms-cxh:localonly“, ktoré komunitní užívatelia objavili ako spôsob, ako sa vyhnúť online prihlasovaniu.
Táto zmena znamená, že ani používatelia verzie Pro, ktorí mali doteraz viac možností nastaviť si lokálny účet, už nebudú môcť obísť tento požiadavok. Aj keď to pre mnohých znamená obmedzenie slobody pri prispôsobovaní si systému, Microsoft tým chce zabezpečiť lepšiu integráciu so svojimi službami a zjednodušiť správu zariadení.
Pre tých, ktorí preferujú súkromie alebo lokálne riešenia, ide o výraznú zmenu, ktorá zdôrazňuje rastúci tlak na cloudové služby v moderných operačných systémoch. Zatiaľ nie je jasné, či Microsoft v budúcnosti sprístupní jednoduchší spôsob manuálneho pomenovania používateľského priečinka, čo je jedna z mála úľav, ktorú užívatelia momentálne majú.
Zdroj obroázkov: Perplexity AI,
