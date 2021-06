Microsoft Store umožní vývojárom nechať si 100-percentný zárobok a prinesie aj Android aplikácie

Nová verzia obchodu Microsoft Store, ktorá príde na trh spolu so systémom Windows 11 ponúkne používateľom možnosť inštalácie Android aplikácií do systému Windows a vývojárom flexibilitu, ktorá sa v podobných obchodoch len tak nevidí. Spoločnosť Microsoft stanovila podmienky zdieľania zárobku prostredníctvom Microsoft Store na 85% až 15% pre aplikácie a 88% až 12% pre vývojárov hier, ktorí sa rozhodnú zdieľať príjmy so spoločnosťou Microsoft. Od 28. júla však Microsoft umožní vývojárom aplikácií nechať si celých 100% zo zárobku prostredníctvom platobných systémov tretích strán. To ale neplatí pre vývojárov hier.

Táto zmena by mohla spôsobiť ťažkosti pre spoločnosti Apple a Google, ktoré sú obe kritizované za to, že nútili vývojárov používať na svojich platformách zabudované platobné systémy, za používanie ktorých spoločnosti brali určitú províziu zo zárobku vývojára. Tieto dve spoločnosti často uvádzali Microsoft Store ako konkurenciu na trhu, aby dokázali, že nemajú monopolnú moc. Zatiaľ čo Apple aj Google odvtedy znížili svoje poplatky za nákupy v aplikáciách, Microsoft, ktorý umožňuje vývojárom ponechať si 100% ich zárobku, môže ďalším dvom gigantom sťažiť argumentáciu v ich súdnych sporoch.

Spoločnosť Microsoft ďalej uviedla, že jej nový obchod je od základu prepracovaný a vytvorí priestor pre ďalší obsah s jednoduchým a responzívnym používateľským zážitkom, pričom tiež pridala funkciu „Stories“, ktorá poskytne bohatý redakčný obsah s možnosťou získania ďalších informácií o aplikáciách. Čo je možno dôležitejšie, nový obchod umožňuje aj spustenie Android aplikácií v systéme Windows 11. „Oznámili sme tiež partnerstvo so spoločnosťou Amazon, ktorá prinesie ich katalóg aplikácií a hier pre Android do systému Windows. Zákazníci systému Windows budú môcť objavovať Android aplikácie v obchode Microsoft Store a získavať ich prostredníctvom obchodu Amazon Appstore,“ uviedla spoločnosť v príspevku na blogu.

Nová funkcia vyskakovacieho okna umožní používateľom stiahnuť aplikáciu z obchodu bez toho, aby bolo potrebné obchod Microsoft Store skutočne otvoriť. Ak sa teda vývojár rozhodne umiestniť na svoju webovú stránku odkaz na stiahnutie, kliknutím na tento odkaz sa neotvorí Microsoft Store, ale používatelia budú môcť aplikáciu stiahnuť a nainštalovať prostredníctvom vyskakovacieho okna.

Nový Windows Store nakoniec umožní podporu aj viacerých typov aplikácií. „Od dnešného dňa môžu Windows vývojári publikovať akýkoľvek druh aplikácií bez ohľadu na aplikačný rámec a technológiu balenia - napríklad Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java a dokonca aj progresívne webové aplikácie. Vývojári sa môžu ešte dnes zaregistrovať na publikovanie aplikácií pre stolné počítače alebo na zostavenie a zabalenie PWA aplikácií pomocou nášho najnovšieho open-source nástroja PWABuilder 3,“ napísala spoločnosť na svojom blogu.

Zdroje: Windows Experience Blog