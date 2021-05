Microsoft spúšťa službu Microsoft Teams aj pre širokú verejnosť s bezplatnými celodennými videohovormi

Spoločnosť Microsoft predstavila verziu programu Microsoft Teams pre osobný život ľudí, ktorá umožňuje používateľom využívať videokonferenčnú platformu na komunikovanie s priateľmi a rodinou prostredníctvom bezplatných celodenných videohovorov.

Rovnako ako verzia aplikácie Microsoft Teams pre podniky, aj osobná verzia umožňuje ľuďom ľahko zdieľať pozvánky, hlasovacie lístky a ďalšie súbory z kalendára počas videohovorov. Služba je zadarmo a každý, kto už má pracovné konto v službe Microsoft Teams, si môže ľahko pridať aj osobné konto. Ak nemáte pracovný účet, môžete si vytvoriť bezplatný osobný účet, pričom službu Microsoft Teams môžete používať prostredníctvom webu alebo aplikácií pre Android, iOS, Windows, MacOS a Linux.

Služba Microsoft Teams vám umožní vytvárať 24-hodinové bezplatné videohovory s jedným ďalším účastníkom. Zatiaľ počas pandémie tiež umožňuje bezplatné 24-hodinové videohovory až s 300 ľuďmi. Nakoniec bude existovať 60-minútový limit pre videohovory s až 100 účastníkmi.

Osobná verzia aplikácie Teams tiež umožňuje volajúcim používať režim Together Mode, funkciu založenú na umelej inteligencii, ktorá umiestňuje digitálneho avatara používateľa do virtuálneho priestoru. V podstate to vezme vašu tvár spolu s plecami a umiestni vás vedľa ostatných členov hovoru do virtuálneho priestoru. Umiestnením všetkých volajúcich do virtuálnej miestnosti sa režim Together Mode snaží znížiť únavnosť videokonferencií.

Spoločnosť Microsoft si tým, že sprístupňuje službu Microsoft Teams širokej verejnosti aj na iné ako pracovné účely, kladie za cieľ dosiahnuť to, aby sa služba stala možným každodenným nástrojom.

