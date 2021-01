Microsoft spolupracuje so spoločnosťou Cruise pri vývoji autonómnych vozidiel

Spoločnosť Cruise, dcérska spoločnosť spoločnosti General Motors, nadviazala strategické vzťahy so spoločnosťou Microsoft s cieľom urýchliť komercializáciu autonómnych vozidiel. Spoločnosti spoja svoje odborné znalosti a skúsenosti v oblasti softvérového a hardvérového inžinierstva, cloudových výpočtových schopností a výroby, ako aj svojich partnerských ekosystémov.

Spoločnosti Cruise a Microsoft oznámili začiatok svojho partnerstva. Spoločnosť Microsoft so sídlom v Redmonde spolu so spoločnosťami General Motors a Honda prispieva spoločnosti Cruise investíciou v celkovej výške 2 miliardy dolárov, ktorá navyšuje celkovú hodnotu spoločnosti na 30 miliárd dolárov.

Po tejto investícii bude preferovať cloudové služby spoločnosti Microsoft nielen spoločnosť Cruise, ale aj spoločnosť General Motors. To znamená, že celú alebo aspoň väčšinu back-endovej infraštruktúry bude hosťovať spoločnosť Microsoft na serveroch Azure a bude tiež poskytovať technickú podporu pri budovaní infraštruktúry pre technologické riešenia spoločnosti Cruise.

Spoločnosť Cruise by mohla byť významnou súčasťou budúceho posunu v automobilovom priemysle k autonómnym vozidlám. Ak bude táto spoločnosť úspešná, budú dátové a infraštruktúrne služby pre takéto vozidlá žiadané. Po spolupráci so spoločnsťou Cruise by tak spoločnosť Microsoft mohla mať svoje systémy na tieto účely odladené a tým by mohla v budúcnosti pomôcť aj ďalším výrobcom autonómnych vozidiel a mohla by byť ich preferovanou voľbou.

Microsoft nie je v automobilovom segmente žiadnym cudzincom a na vývoji automobilov spolupracoval s niekoľkými spoločnosťami (napríklad Toyota). Medzi inými sa o autonómne vozidlá zaujímajú aj spoločnosti Amazon a Google.

Zdroje: Stories, GM Media