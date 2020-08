Microsoft sa pridal na stranu Epicu v boji s Applom

Už niekoľko dní prebiehajú súdne ťahanice medzi vývojárskym štúdiom Epic Games a technologickým gigantom Apple.

Microsoft sa pridal na stranu Epic Games, aj keď až tak zištné dôvody to nie sú. Epic Games totiž vyvíja Unreal Engine, na ktorom stavia veľa herných štúdii svoje hry a tým, že Apple zamedzil prístup k vývojárskym nástrojom a SDK, vznikajú problémy ohľadom podpory hier aj samotného enginu.

Ako sa vyjadril šéf hernej divízie Microsoftu - Kevin Gammill v oficiálnom dokumente, pridávajú sa na stranu Epicu kvôli Unreal Enginu, do ktorého sami investovali nemalé peniaze. Poukazujú na to, že pre väčšinu herných štúdii je finančne náročné vyvíjať vlastný herný engine popri vývoji hier. Je pre nich totiž ľahšie používať licencovaný engine, ktorý vyvíja napríklad Epic Games.

Z dôvodu, že zmluvy sa uzatvárajú na niekoľko rokov, tak je pre Microsoft a iné herné štúdia prístup Apple dosť nešťastným,pretože Microsoft má v App store aj svoje hry, napríklad Forza Street. To, či je Apple oprávnený pýtať si od vývojárov 30% z predaja rozhodnú proti-monopolné súdy. Microsoft by sa vedel vcítiť aj do "kože" Apple, keďže prevádzkujú vlastný Microsoft a Xbox Store a bolo by pre nich výhodné, keby vývojári prešli k nim.

