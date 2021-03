Microsoft pridáva do služby xCloud spätne kompatibilné Xbox a Xbox 360 hry

Microsoft si plní záväzok k zachovávaniu spätnej kompatibility. Oddnes je prostredníctvom cloudovej hernej služby spoločnosti Microsoft k dispozícii ďalších 16 herných titulov pre Xbox a Xbox 360, niektoré dokonca aj s podporou dotykového ovládania. Ďalšie prídu už čoskoro.

Tieto hry sú prístupné členom programu Xbox Game Pass Ultimate na zariadeniach s Androidom prostredníctvom služby xCloud. Dotykové ovládanie získavajú hry ako Jetpac Refueled, Viva Piñata a Viva Piñata TIP. Medzi ďalšie hry, ktoré prichádzajú do tohto programu patria Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Double Dragon Neon, Fable II, Fallout: New Vegas, Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War: Judgment, Kameo, Perfect Dark, Perfect Dark Zero, The Elder Scrolls III: Morrowind a The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Tím Xbox to nazýva „novou cestou programu spätnej kompatibility“, čím vysvetľuje, že sprístupnenie hier z predchádzajúcich generácií na mobilných zariadeniach bolo veľmi žiadanou funkciou. „Mať možnosť vydať sa na cestu späť v pamäti, aby ste si oživili minulé spomienky alebo vytvorili nové pomocou klasiky, je úžasné a rozhodujúce pre uchovanie hernej histórie. Túto skúsenosť sme umožnili prostredníctvom nášho programu spätnej kompatibility, ktorý sme spustili v roku 2015. Odvtedy sme uviedli na trh niekoľko konzol a stále sa zaväzujeme sprístupňovať vám hry pre všetky generácie bez ohľadu na hardvér.“

Prečítajte si tiež: Intel uvedie tento rok softvér na filtrovanie urážok v hlasovom čete v online hrách

Zdroje: Xbox Wire