Microsoft predáva svetre „Windows Ugly Sweater“ s témou tradičného Skicára

Microsoft pokračuje vo svojom trende svetrov „Windows Ugly Sweater“. Tento rok ich však nerozdáva zdarma, je však možné si ich kúpiť. Z týchto nákupov navyše odvedie minimálne 50000$ neziskovej organizácií „Girls Who Code“.

Spoločnosť Microsoft vytvorila trend svetrov „Windows Ugly Sweater“ už v roku 2018 tým, že zadarmo rozdala niekoľko svetrov s témou Windows 95. Témou tejto série svetrov v roku 2019 bol Windows XP, ktorý bol tiež súčasťou obmedzeného giveaway-u. Teraz je motívom svetra Microsoft Skicár (MS Paint) a skutočne sa dá kúpiť v obchode Xbox Gear Shop. Microsoft však pridáva do ponuky aj predchádzajúce dve verzie svetrov (Windows 95 a Windows XP).

Tento rok spoločnosť Microsoft predajom pomáha neziskovej organizácii „Girls Who Code“, ktorá podporuje ženy v technologickom svete prostredníctvom rôznych akcií, ako napríklad kurzov kódovania. Microsoft daruje 20 dolárov za každý predaný kus z kolekcie „The Windows Holiday Soft-wear shop“, do ktorej patria všetky verzie svetrov „Windows Ugly Sweater“. Microsoft sa zaviazal prispieť minimálnou sumou 50000 dolárov. Táto akcia platí od 1. decembra do 23. decembra 2020.

The new #WindowsUglySweater has arrived — and this year it’s supporting a fantastic cause! ​



Get yours today (they disappear fast!) and you’ll be supporting @GirlsWhoCode when you do. Good deal, isn’t knit? 🧶