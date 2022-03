Microsoft predáva repasované konzoly Xbox Series X

Našťastie si za ne spoločnosť nepýta plnú sumu, ale aj tak to nebude lacné.

Polovodičová kríza je tu s nami už nejaký ten čas a zatiaľ to nevyzerá na koniec. Vďaka nej je tu neustála nedostupnosť herných konzol - Xbox Series X a S, ale aj Sony PlayStation 5. Nehovoriac o komponentoch do počítačov. Do prehĺbenia krízy prispel aj vojenský konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. Preto v spoločnosti Microsoft padlo rozhodnutie predávať repasované herné konzoly, po ktorých je stále dopyt. Renovovaná má byť len herná konzola Xbox Series X, ktorej cena po repasovaní je stanovená na 469,99 dolárov (približne 423,28 eur). Kúpa takejto konzoly je podmienená jedným "ale".

Tým "ale" je podmienka, aby ste si s konzolou kúpili aspoň jednu digitálnu hru. Takže by ste sa kúpou dostali v podstate na úroveň novej konzoly s tým, že si kúpite aj hru. Nová herná konzola Xbox Series X sa predáva za 499,99 dolárov (približne 450,65 eur). To v konečnom dôsledku robí rozdiel len 30 dolárov (cca. 27 eur). V niektorých prípadoch teda môžete zaplatiť viac, než by ste chceli. Ak nechcete investovať do hernej konzoly viac než je treba, je tu možnosť kúpy dvojice hier - Monopoly a Monopoly Crazy. Obe hry vás budú stáť 27,49 dolárov (24,78 eur).