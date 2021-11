Microsoft ponúkne ročný cyklus aktualizácii Windows 10

Vo včerajšom príspevku na blogu Microsoftu hovorí o novej aktualizácii Windows 10 z novembra 2021 a o budúcnosti systému.

Dobrou správou je, že spoločnosť neopúšťa systém Windows 10, ale zlou správou je, že zníži frekvenciu hlavných aktualizácií posúvaných do OS. Microsoft prechádza z dvoch aktualizácií ročne na jednu, takže po tejto novembrovej aktualizácii príde ďalšia na jeseň 2022. Technologický gigant to robí aj preto, aby bol v súlade s kadenciou systému Windows 11.

Pri pohľade do budúcnosti firma uvádza, že starší operačný systém bude mať podporu do 14. októbra 2025, čo znamená, že používatelia by mali očakávať ešte tri veľké aktualizácie. Po ceste možno očakávať aj niekoľko drobných opráv chýb a bezpečnostných chýb.

