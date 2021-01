Microsoft plánuje rozsiahle vizuálne zmeny v systéme Windows 10

Spoločnosť Microsoft plánuje vizuálne omladiť systém Windows. Spoločnosť nepriamo odhalila tento svoj plán prostredníctvom inzerátu na pracovnú pozíciu softvérového inžiniera v tíme Windows Core User Experiences.

Podľa pôvodných spôsobov spoločnosti Microsoft by operačný systém, ktorý existuje už viac ako 5 rokov, pomaly končil a nahradil by ho nový. To by mal byť aj prípad systému Windows 10. Podľa histórie operačného systému Windows by teraz mala prísť nová verzia (napríklad Windows 11), ktorá by však pravdepodobne bola určitým prepadákom (podľa sledu predchádzajúcich operačných systémov Windows - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8). Spoločnosť Microsoft však svoje spôsoby pri najnovšej a najpopulárnejšej platforme Windows 10 zmenila. Namiesto novej verzie Windowsu vydala iba viac menších aktualizácií. Umožnila tak operačnému systému sa vyvíjať a adaptovať sa na potreby moderných výpočtových technológií.

V inzeráte sa písalo: „V tomto tíme budete spolupracovať s našou kľúčovou platformou, Surface a OEM partnermi s cieľom vytvoriť a poskytnúť rozsiahle vizuálne omladenie prostredia systému Windows, aby ste našim zákazníkom signalizovali, že Windows je SPÄŤ a zaručili, aby bol Windows považovaný najlepším užívateľským OS prostredím pre zákazníkov.“ Spoločnosť však odstránila slová týkajúce sa omladenia systému Windows po tom, čo tento inzerát vyvolal vlnu vzrušenia u mnohých nadšencov systému Windows.

Spoločnosť Microsoft spraví v priebehu tohto roka významné zmeny v používateľskom rozhraní systému Windows. Niektoré takéto zmeny boli oznámené v októbri a naznačovali plán spoločnosti na prepracovanie ponuky Štart, programu Prieskumník a vstavaných aplikácií systému Windows 10 s cieľom modernizácie a konzistencie používateľského rozhrania. Medzi ďalšie zmeny patria aktualizované slidery, tlačidlá a ovládacie prvky, ktoré sa nachádzajú v systéme Windows a jeho aplikáciách.

Systém Windows (hlavne Windows 10) zaznamenal počas pandémie výrazný nárast používania. Možno aj preto má Microsoft stále záujem o vylepšovanie jeho súčasnej verzie. Aké všetky zmeny nám teda Windows ponúkne uvidíme až neskôr počas roku 2021.

