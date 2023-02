Microsoft Outlook má problém s filtrovaním spamu

Ak sa vám záhadne objavuje spam v hlavnom priečinku, nie ste sami.

E-mailový webový klient Microsoft Outlook si aktuálne prechádza problémom, ktorým je chybné triedenie pošty. To má za následok, že sa vám môže v hlavnom priečinku objaviť pošta, ktorá mala ísť pôvodne do priečinku Nevyžiadanej pošty, alebo ak chcete "Spamu". Na tento problém začalo upozorňovať spoločnosť Microsoft čoraz viac používateľov služby. Zatiaľ nie je známe, čo stojí za nesprávnym fungovaním, či presnejšie nefunkčným filtrom nevyžiadanej pošty. Chyba sa prejavuje na všetkých platformách, je teda jedno, či používate webového klienta, aplikáciu pre iOS, alebo Android, prípadne používate OS Windows, Linux, či macOS.

Zaujímavosťou na celom prípade je, že problém sa má týkať hlavne európskych používateľov služby. Na problém s triedením pošty sa snažil poukázať aj webový portál The Verge. Sťažnosti sa začali postupne objavovať aj na sociálnej sieti Twitter, lenže sa objavil problém aj s ďalšou funkciou Outlooku a tou je triedenie pošty medzi "Dôležitými" správami a "Inými", čo podľa niektorých používateľoch tiež nefunguje korektne. Vyzerá to tak, že problém je na strane spoločnosti Microsoft. Do vyriešenia problému vám neostáva veľa možností, ako "minimalizovať" dopad chyby na počet oznámení, než dočasne vypnúť oznámenia týkajúce sa doručenej pošty.

Zdroj: Gizchina, Mememaker,