Microsoft opustila po takmer 20 rokoch ďalšia významná osobnosť

Podľa vyjadrenia bývalého zamestnanca spoločnosti Microsoft, je čas pohnúť sa ďalej.

Americký technologický gigant Microsoft je po takmer 20 rokoch nútený hľadať náhradu za Panosa Panaya. Oznámenie o ukončení práce v spoločnosti bolo zverejnené aj na oficiálnom účte Microsoftu sociálnej siete X (Twitter). Bývalý zamestnanec začal pôsobiť vo firme od roku 2004, kde pracoval spočiatku ako programový manažér skupiny, kde dohliadal na výrobu prémiových produktov. Následne bol preradený na pozíciu, kde viedol vývoj tabletov a hybridných zariadení známych ako Surface. Následne v roku 2018 bol vymenovaný za produktového riaditeľa spoločnosti Microsoft. Tam sa Panayov postup v kariérnom rebríčku nezastavil a v roku 2021 sa stal výkonným viceprezidentom spoločnosti. Vďaka tomu sa dostal do úzkej pracovnej skupiny, ktorú priamo vedie generálny riaditeľ technologického giganta Microsoft - Satya Nadela.

Pravý dôvod rozviazania spolupráce nie je známy, no podľa Panayových slov "je pripravený, obrátiť list a začať písať novú stranu". Nemenej podozrivé je aj načasovanie odchodu zo spoločnosti, keďže sa udialo približne týždeň pred predstavením nových produktov série Surface. Panayove miesto by mal pravdepodobne dočasne riadiť Yusuf Mehdi, ktorý pôsobí v spoločnosti ako viceprezident pre moderný život, vyhľadávanie a zariadenia. Kto nakoniec Panayu nahradí zatiaľ nie je známe, čo platí aj o tom, kam chce bývalý zamestnanec spoločnosti ísť pracovať, prípadne či si chce založiť vlastnú firmu. Predstavenie nových produktov zo série Surface by malo prebehnúť už 28.10.2023.

Podľa nedávnych informácií má Panay vstúpiť do spoločnosti Amazon, kde má viesť vývoj zariadení a obchod.

