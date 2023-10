Microsoft a openAI majú pomerne komplikované partnerstvo

Obe spoločnosti stavajú na rovnakom základe, čo môže byť neskôr problémom.

Umelá inteligencia zažíva nemalú slávu, ale pričom prináša do života množstvo kladov, ale aj záporov. Pomáha pri vedeckom výskume, no inde pre zmenu "ruší" pracovné miesta. Za jej hlavné zviditeľnenie sa môžeme ďakovať spoločnosti - openAI, ktorej jazykový model - ChatGPT patrí aktuálne medzi najpoužívanejšie. Šance využiť túto AI vo svojich produktoch sa chytil technologický gigan- Microsoft, ktorý sa rozhodol kúpiť rovno 49-percentný podiel v openAI. Vďaka tejto kúpe sa vyhol rôznym kontrolným orgánom pre kontrolu monopolu, či zneužitia pozície na trhu a podobne. Tu ale vzniká "menší" konflikt záujmov medzi oboma spoločnosťami.

Gigant Microsoft totiž používa pre svoje služby s integrovanou AI práve technológie spoločnosti openAI. Lenže openAI má tiež v pláne rozvíjať svoje podnikanie pre zväčšenie zisku, na tom by predsa nebolo nič zlé, ale problémom je práve partnerstvo oboch spoločností. Kúpou 49% podielu v openAI Microsoft získal prednostný prístup k novým technológiám, ktoré integruje do svojich produktov. Na týchto technológiách chce stavať aj tvorca týchto technológií - openAI. Tu vzniká problém, kedy dve strany chcú ponúkať podobné, ak nie rovnaké služby. Ako si s tým spoločnosti poradia, ťažko povedať. Microsoft by teoreticky mohol kúpiť zvyšných 51 percent spoločnosti, lenže problémom v tomto prípade budú proti-monopolné úrady. Takže neostáva nič iné, ako si len počkať na to, čo "prinesie čas".

Zdroj: Engadget,