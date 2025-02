Microsoft ohlásil významný pokrok vo vývoji kvantových počítačoch!

Procesor Majorana 1 má nádej nasmerovať vývoj v tejto oblasti správnym smerom.

Spoločnosť Microsoft po 17 rokoch výskumu ohlásila prelom vo vývoji kvantových počítačov. Predstavila procesor Majorana 1, prvý kvantový procesor postavený na novej architektúre a materiáloch. Tento procesor by mohol priniesť kvantové počítače bližšie k riešeniu problémov v priemyselnom meradle.

Kľúčovou súčasťou kvantových počítačov sú qubity, ktoré sú analógiou bitov v bežných počítačoch. Problémom je, že qubity sú oveľa citlivejšie na vonkajšie vplyvy a hluk, čo spôsobuje chyby a stratu dát. Microsoft vyvinul nový čip Majorana 1, ktorý by mohol umiestniť až milión qubitov na jeden čip. Namiesto elektrónov využíva časticu Majorana (hypotetickú časticu/fermion), ktorú opísal teoretický fyzik Ettore Majorana v roku 1937. Microsoft vytvoril tzv. "prvý topovodič na svete", ktorý umožňuje pozorovať a kontrolovať častice Majorana a vytvoriť spoľahlivejšie qubity.

Procesor Majorana 1 je dostatočne malý, aby sa zmestil do dlane. Microsoft uverejnil vedecký článok v časopise Nature, kde popisuje, ako sa im podarilo vytvoriť topologický qubit. Vytvorili nový materiál z arzenidu india a hliníka a umiestnili osem topologických qubitov na čip. Veria, že tento počet sa môže časom rozšíriť až na milión. Čip s miliónom qubitov by mohol vykonávať simulácie, ktoré by pomohli lepšie pochopiť prírodný svet a priniesli by prelom v medicíne a materiálovej vede. Microsoft verí, že ich topovodič je ďalším veľkým krokom vpred v kvantových výpočtoch.

"Naše vedenie pracuje na tomto programe posledných 17 rokov. Je to najdlhšie trvajúci výskumný program v spoločnosti," vysvetľuje Zulfi Alam, viceprezident pre kvantum v Microsofte. "Po 17 rokoch predstavujeme výsledky, ktoré sú nielen neuveriteľné, ale aj skutočné. Zásadne nanovo definujú, ako prebieha ďalšia etapa kvantovej cesty." Microsoft bol vybraný agentúrou DARPA ako jedna z dvoch spoločností, ktoré postúpia do záverečnej fázy programu pre kvantové výpočty. Microsoft postaví prototyp kvantového počítača odolného voči chybám založeného na topologických qubitoch "v rokoch, nie desaťročiach". "Kvantový počítač s miliónmi qubitov nie je len míľnikom - je to brána k riešeniu niektorých z najťažších problémov sveta," hovorí Nayak. "Naša cesta k užitočným kvantovým výpočtom je jasná. Základná technológia je osvedčená a veríme, že naša architektúra je škálovateľná. Naša nová dohoda s DARPA ukazuje záväzok k neúnavnému pokroku smerom k nášmu cieľu: postaviť stroj, ktorý dokáže poháňať vedecké objavy a riešiť problémy, na ktorých záleží."

