Microsoft Office pre Android konečne dostáva tmavý režim

Spoločnosť Microsoft konečne pridáva tmavý režim aj do známej aplikácie Office pre Android. Odteraz si môžu používatelia zvoliť tento režim v nastaveniach manuálne alebo si ho nechať zapnúť alebo vypnúť podľa systémových nastavení.

Tmavý režim už nie je až takou horúcou novinkou ako pred rokom až dvoma, kedy množstvo aplikácií postupne preberalo tmavú tému a implementovalo ju do svojich možností prispôsobenia. Aj tak sa však tmavý režim stále nedostal do všetkých aplikácií. Najnovšou aplikáciou, ktorá ho implementovala, sa stala aplikácia Microsoft Office.

Nedá sa povedať, že je to funkcia, ktorá výrazne zlepšuje používanie balíka Microsoft Office, keďže je to iba vizuálne vylepšenie. Slávna kancelárska aplikácia pre mobilné telefóny však už obsahuje množstvo potrebných funkcií, pričom spája niekoľko aplikácií (Word, Excel, OneNote, PowerPoint, skener dokumentov,...) do jednej.

Aplikácia získa tmavý režim prostredníctvom aktualizácie. Tá sa do zariadení dostane počas nasledujúcich týždňov.

Prečítajte si tiež: Microsoft spúšťa službu Microsoft Teams aj pre širokú verejnosť s bezplatnými celodennými videohovormi

Zdroje: Microsoft Tech Community