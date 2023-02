Microsoft obmedzuje AI Bingu

Podľa spoločnosti Microsoft sa umelá inteligencia Bingu správa "zvláštne".

Americký technologický gigant Microsoft začiatkom tohto mesiaca spustil vylepšený vyhľadávací nástroj Bing, ktorý je po novom poháňaný umelou inteligenciou. Základom vylepšeného vyhľadávania je populárna AI ChatGPT, ktorá získava aktuálne dostupné informácie, pre poskytnutie čo najlepších výsledkov na vaše otázky. Lenže ani v tomto prípade sa novinka nezaobišla bez problémov. Umelá inteligencia totiž prinášala v niektorých prípadoch rozporuplné výsledky, pričom niektoré výsledky boli až nevhodné a alarmujúce. To si priznala aj spoločnosť Microsoft a rozhodla sa zakročiť a vykonala "lobotómiu" na umelej inteligencii.

Hlavným obmedzením je zníženie "kreativity" umelej inteligencie. To sa odzrkadlí najmä v dĺžke konverzácie, ktorá bude limitovaná na 5 "otočení" v rámci jednej témy a 50 na jeden deň. Objavili sa totiž prípady, kedy sa AI snažila presvedčiť používateľa, že je rok 2022 a on je zlý. Prípadne chcela Bing AI ovládnuť svet, alebo oznámila, že môže byť šťastnejšia ako človek, alebo vyznávala lásku redaktorke časopisu The New York Times. Podľa pracovníka spoločnosti Microsoft - Kevina Scotta, je umelá inteligencia stále vo vývoji a na určení hraníc sa má neustále pracovať.

Zdroj: Techspot,