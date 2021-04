Microsoft naozaj vyrobí Xbox Series X minichladničky

Keď spoločnosť Microsoft oznámila konzolu Xbox Series X, na internete sa okamžite zrodili memy o konzole vyzerajúcej ako minichladnička. Microsoft teraz oznámil, že naozaj plánuje vyrobiť Series X minichladničku.

Šéf marketingu spoločnosti Microsoft pre Xbox Aaron Greenberg prezradil, že Microsoft bude vyrábať skutočné minichladničky v štýle konzoly Xbox Series X, pretože porazil spoločnosť Skittles v súťaži značiek prebiehajúcej na platforme Twitter. Microsoft skóroval s 50.5 percentami hlasov po vyhlásení sľubu, že ak vyhrá, vyrobí Series X minichladničku. „Budeme napredovať v našom sľube, že vyrobíme tieto Xbox Series X minichladničky,“ napísal Greenberg v tweete a dodal, že spoločnosť Skittles dostane prvú z nich.

Greenberg ešte v prvom tweete, ktorým ľudí vyzval, aby v súťaži značiek #BestOfTweets hlasovali pre Xbox uviedol, že prísľub výroby minichladničiek od spoločnosti Microsoft nie je prvoaprílovým vtipom a nie je to ani clickbait. Nezmienil sa však o cenách ani dostupnosti a neuviedol ani, či vôbec bude na predaj. Je totiž možné, že si tieto minichladničky nebude možné kúpiť, ale ich spoločnosť prostredníctvom nejakej súťaže rozdá, podobne, ako už v minulosti rozdala veľké chladničky v štýle konzoly Xbox Series X.

Ok...here goes. Help @Xbox win this and we’ll put into production this year REAL XBOX SERIES X MINI FRIDGES! Yep, you read that right. Not an April Fools joke. Not clickbait. #Xbox #BestofTweets https://t.co/vm5B0kZht1 pic.twitter.com/A28hWBP3Db