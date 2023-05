Microsoft má vyvíjať vlastné procesory

Chce Microsoft zopakovať úspech po vzore Applu?

Mať vlastný procesor sa stáva čoraz viac populárne medzi veľkými spoločnosťami. K technologickým gigantom, akými sú napríklad Apple, Google, Facebook a Amazon sa po novom pravdepodobne pridá aj spoločnosť Microsoft. Tvorca operačného systému Windows mal vytvoriť tím - Microsoft Silicon, ktorý bude mať na starosti vývoj procesorov pre rôzne oblasti, v ktorých spoločnosť podniká. V budúcnosti by sme tak mohli vidieť predstavenie špeciálne upravených CPU pre servery, umelú inteligenciu, ale aj počítače.

Výhodou vývoja a výroby vlastných procesorov má byť lepšia možnosť optimalizácie a energetickej úspornosti. Spoločnosť v tomto prípade vie lepšie narábať s funkciami a vlastnosťami CPU, než keby má firma nakupovať vyrobené procesory dodávateľom. Tím Microsoft Silicon by mal teda navrhovať CPU, ale aj GPU pre počítače Surface, servery Azure, hernú konzolu Xbox, ale aj okuliare pre rozšírenú realitu HoloLens. Na prvý pohľad to môže znieť, že Microsoft chce zopakovať úspech po vzore svojej konkurencie (Apple), ale je tu predsa len jeden veľký rozdiel. Microsoft "ťaží" hlavne z toho, že OS Windows je možné spustiť na rôznej kombinácii hardvéru.

Kým príde k reálnemu predstaveniu CPU a GPU pod značkou Microsoft, pretečie riekou ešte veľa vody. Spoločnosť Microsoft má mať väčšie priority, ako napríklad prepísanie kódu jadra OS Windows do jazyku Rust. To by malo priniesť väčšiu bezpečnosť a stabilitu systému.

Zdroj: Techspot,