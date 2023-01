Microsoft má pre zamestnancov lákavý pracovný bonus

Americký technologický gigant chce pravdepodobne týmto oznámením prilákať nových zamestnancov.

Šéfka spoločnosti Microsoft - Kathleen Hoganovej mala nedávno rozoslať americkým zamestnancom spoločnosti zaujímavý e-mail, týkajúci sa pracovného voľna. Zamestnanci pracujúci na území Spojených štátov amerických získajú Discretionary Time OFF, čiže neobmedzené pracovné voľno. Podľa Hoganovej sa to, ako robíme svoju prácu dramaticky zmenilo a to hlavne vďaka covidovej pandémii. Práve preto sa spoločnosť rozhodla o modernizácii dovolenkovej politiky. Okrem toho sa americkí zamestnanci môžu tešiť aj na ďalšie firemné benefity.

Ďalšími benefitami sú: desať firemných sviatkov, čas strávený v porote, voľno pre chorobu a duševné zdravie, ale aj voľno pre účasť na pohrebe. Nové pravidlá vstúpia do platnosti od 16. januára 2023. Tieto pravidlá sa budú týkať starých, ale aj nových zamestnancov. Zároveň pracovníci, ktorí nemajú vyčerpanú dovolenku, bude im plne preplatená v aprílovej výplate. Samozrejme, výhody sa nebudú predsa len týkať všetkých, skrátka si prídu takzvaní "hodinový zamestnanci" a pracovníci pracujúci mimo USA.

Podľa spoločnosti Microsoft je aplikácia nových pravidiel podmienená rôznymi zákonmi v jednotlivých krajinách, kde firma pôsobí. Teda aplikácia pravidiel závisí od platných pravidiel štátov. Na rozdiel od spoločností Apple alebo Twitter, technolgický gigant Microsoft naďalej umožňuje pracovať z domu.

Zdroj: Techspot,