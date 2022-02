Microsoft má pracovať na notebooku s procesorom 8cx gen 3

Nový procesor by mal byť rýchlejší, než tie konkurenčné.

Americká spoločnosť Microsoft má údajne pracovať na notebooku, ktorý bude využívať nový procesor Snapdragon 8cx gen 3. Tento procesor by mal byť rýchlejší, než niektoré konkurenčné CPU, no v tomto prípade sa spomína Intel a AMD. Mali by sme sa teda postupne pripravovať na príchod novej generácie Surface notebookov. Vyvíjané zariadenie je v súčasnosti už vo fáze testovania, známej ako EV2. Výrobca teda testuje finálnu podobu hardvéru a zároveň by sa mal v tomto kroku aj postupne finalizovať dizajn zariadenia.

ARM procesor z dielne Qualcommu, by mal byť konkurenciou pre 25 W procesory vyrobené spoločnosťami AMD a Intel. Minimálne aspoň vo viacjadrovom výkone. Tam totiž poráža napríklad procesor Intel i7-1165G7, ale v jednojadrovom výkone stále zaostáva (Qualcomm Snapdragon 8cx gen 3). Zatiaľ nie je známe, o aké zariadenie sa jedná (na to sú zatiaľ informácie veľmi skúpe), ale aj napriek tomu by malo ísť o výkonný notebook. Na ďalšie novinky si budeme musieť počkať, kým sa leakeri dostanú k bližším špecifikáciám tohto notebooku.

Zdroj: GSMArena,