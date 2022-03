Microsoft koketuje s myšlienkou zavedenia reklám do Prieskumníka

V nedávnej ranej zostave Windows 11 sa objavila nečakaná funkcia.

Americký technologický gigant Microsoft usilovne pracuje na neustálom vylepšovaní svojho operačného systému Windows 11 a v novej vývojovej zostave sa objavil nečakane reklamný baner priamo v Prieskumníkovi súborov. Reklama sa mala venovať ponúkaniu aplikácií a služieb spoločnosti Microsoft vo forme tipov a návrhov. Okrem tejto rozporuplnej funkcie sa objavila aj funkcia kariet, ktoré budú zakomponované do Prieskumníka súborov. Táto funkcia je už dlho žiadanou samotnými používateľmi tohto operačného systému.

Vráťme sa teda späť k reklame. Podľa všetkého má redmontská spoločnosť už dlhšie koketovať s nasadením reklamy do svojho systému. Tester v programe Windows Insider - Florian, patril k prvým ľudom, ktorí upozornili na to, že spoločnosť Microsoft skúša používateľom systému Windows ponúkať svoje služby. To má platiť aj pre tých, ktorí už dané služby používajú. Našťastie by mala existovať možnosť v Nastaveniach systému, ako zobrazovanie reklamy priamo zakázať. Nakoľko ide stále len o alfa-verziu systému, tak sa nakoniec táto funkcia nemusí dostať do ostrého vydania Windows 11.