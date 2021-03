Microsoft jedná o odkúpení komunikačnej platformy Discord za 10 miliárd dolárov

Microsoft jedná so spoločnosťou Discord Inc., ktorá prevádzkuje komunikačný nástroj Discord, o odkúpení. Malo by sa jednať o čiastku 10 miliárd dolárov.

Discord jednal s potenciálnymi kupcami a Microsoft má, zdá sa, o kúpu záujem. Zástupcovia spoločností sa zatiaľ nevyjdarili.

Discord je známou komunikačnou platformou, určenou pre hráčov, avšak jej využitie je všestranné. Umožňuje zadarmo komunikovať pomocou volaní, video hovorov a textu. Služba má viac ako 100 miliónov aktívnych používateľov.

Podľa portálu Bloomberg má pre Microsoft kúpa Discordu veľký zmysel. Discord už ponúka svoju platenú verziu s niekoľkými výhodami, Discord Nitro. Tá by sa mohla zlúčiť s predplatným služby Xbox Game Pass, prostredníctvom ktorej Microsoft ponúka hráčom k dispozícii viac ako 200 hier pre PC.

Discord už v mal v minulosti jednať so spoločnosťami Epic Games a Amazon.com, avšak tieto sa rozhodli situáciu nekomentovať.

Zdroj: Bloomberg